В Министерстве обороны Украины заявили, что Вооруженные силы Украины заняли господствующие высоты на севере и на юге Бахмута. Теперь уничтоженный оккупантами город превратился в руины, и стал своеобразным тиром, по которому стреляют наши защитники. И если бы такая ситуация растянулась по всему фронту, то ВСУ бы очень скоро уничтожили всю оккупационную армию.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, уже несколько недель в информационном пространстве много разговоров о том, что ВСУ заняли господствующие высоты около Бахмута, взяв город в оперативное окружение. Таким образом нашим военным удается успешно уничтожать врага, пока они продолжают там пополнять свои резервы.

"Дальше будет уничтожение до тех пор, пока они туда будут заходить, пока им не надоест погибать, каждый день по роте, по две. Оптимальный вариант для выполнения боевых задач в этом районе. И мы выполняем основную задачу – уничтожаем противника и сохраняем жизни наших воинов, это очень важно. То есть в таком вот режиме, если по всей линии фронта создать такие полигоны для уничтожения россиян, то можно никуда и не двигаться. Через несколько месяцев вся армия российская просто будет уничтожена. Потому Бахмут для россиян это такой ад на земле", - говорит Роман Свитан.

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