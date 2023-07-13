Несмотря на всю "мощь", которую рисует себе Россия, противостоять Украине, которую поддерживает коллективный Запад, долго она не сможет. Дело еще и в том, что РФ не может выпускать ничего нового и технически качественного, в частности и вооружения, поэтому она обречена на провал.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, Россия просто не сможет выиграть эту войну, как в свое время не смогла Германия в Первую мировую войну.

"Первая мировая война есть такой классической иллюстрацией того, что я сказал. Немецкая армия была наиболее вышколена, наиболее эффективная армия. И они продолжали наступление к лету 18-го года, а затем коллапс, потом развал. Это примерно такая же ситуация. Не может не может страна, имеющая 1,5% мирового ВВП противостоять почти 50% блоку стран, которые поддерживают Украину", - говорит эксперт.

По словам Сергея Грабского, Россия по сути своей не создала ничего нового. Она может по инерции продуцировать определенные виды вооружения.

"Это, по факту, оружие ХХ века, ну с определенными нюансами, усовершенствования там возможны, краска какая-то новая, и все. По существу, по своей философии, это старое все. А научно-технический потенциал стран запада и России они не сопоставимы. Россия, извините, даже процессора не может сделать, я уже молчу, что они гвозди не могут сделать. Поэтому, да, они могут технически продуцировать или штамповать копии того, что было создано до них, но сделать какой-то такой качественный шаг вперед они уже не могут, это физически невозможно. Россия обречена", - говорит эксперт.

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