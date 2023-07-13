Российские оккупанты тысячами гибнут в боях, становятся калеками или попадают в плен, но продолжают лезть на украинскую землю.

Так, на днях в Сети появилось очередное видео с пленными оккупантами, которые очень рады, что сдались в плен и советуют другим российским воинам последовать их примеру. Но можно быть уверенным, что немногие из захватчиков в итоге прислушаются к этим советам.

«Не могу систематизировано объяснить, как россиянам удается мотивировать своих людей воевать. Так интенсивно и так долго. Не верю, что их военная система так называемого морально-психологического обеспечения работает лучше нашей. Какие мнения?», - задался вопросом офицер ВСУ Ярослав Переходько.

В свою очередь пользователи соцсетей выразили уверенность, что главная "тайна" мотивации россиян заключается в деньгах. Но и не только в этом.

«Безальтернативно с детства людей готовят умирать за Россию. Все постоянно это история о святой России, которую все хотят уничтожить и смерть защищая (на самом деле нет) ее лучше всего может сделать русский. Это работает потому что умноженное на пропаганду, всю русскую культуру и тупик»,

«Идут за $, не считая убийство в чужой стране чем-то плохим +на уровне подсознания благодаря пропаганде считают,что 1)делают правильно,2)воюют с НАТО,3)и вообще - это их земля. У них запугивают пытками в плену+стреляют в спину» ,

«Там просто народ инертен, привыкли, что особо ничего не решают. Скажут ваньку "иди воюй за расею", он и уйдет. Ибо: а) не имеет своей позиции, чувства достоинства; б) не имеет перспектив, а за службу государству хоть заплатят может» ,

«Деньги. Армия наемников усыпана сверху пропагандой»,

«Деньги и ненависть»,

«Из моего опыта, это: а) выплата денежного довольствия, что даже после на...лова с выплатами, все равно превышает среднюю зарплату в Усть-Перд..ске б)Ротации. Они любят ныть что их не ротируют, но на самом деле там постоянно и ротации и отпуска делают в)ямы, п...лины, расстрелы»,

«Вы недооцениваете силу пропаганды. Кроме денег и ценностей, которые можно награбить, они сражаются за правду (с их точки зрения). Они верят, что спасают украинцев от иностранного губительного влияния. Это как вытащить младшего брата из глупой кампании. Для нас это тупость, для них правда»,

«Просто деньги, потому что многомиллионное обнищавшее население такой суммы давно не видело. А так как страна ежедневно получает огромную прибыль за энергоносители, война еще надолго».

Добавим, ранее в одном из интервью "вагнеровцы" рассказывали, что им говорили, как они будут сражаться с "наемниками".

"Мы думали, что будем бороться с поляками и разными наемниками. Немцами. Мы не думали, что там остался кто-то из украинской армии. Мы думали, что они уехали из страны. Поэтому стало ясно, что они [вагнеровцы] просто врут, чтобы заставить нас воевать с украинцами. Никто особо не думал, что ВСУ действительно будут воевать за свою страну, своих близких. Мы узнали об этом только после того, как вошли туда", — говорил один из оккупантов.

Последние новости Украины:

Россия обречена – сколько у Путина еще ресурсов для войны с Украиной.

Также сообщалось, что выросло количество раненых после страшной атаки на Запорожье.

Кроме того, Politeka.net писала, что минувшей ночью оккупанты ударили баллистикой и не только.