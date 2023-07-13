Минулої ночі російські загарбники підло атакували Україну з Курська і окупованого Криму.

Згідно з даними Повітряних Сил ЗС України, у ніч на 13 липня окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».

Напрямки атаки – північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ).

Крім того, противник застосував дві крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря та одну балістичну – «Іскандер-М» (Джанкой, Крим).

Захисникам українського неба вдалося знищити усі 20 ударних дронів. Повітряний бій відбувався переважно на Київщині.

«Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети «Калібр». Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК «Іскандер-М» інформація уточнюється», - повідомили в Повітряних силах.

Тим часом м в Мережі з’явилися кадри з місця влучання уламків збитих ворожих дронів.

Нагадаємо, падіння уламків в Києві були зафіксовані у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста.

На них, зокрема, можна побачити кров на підлозі і руїни житлової квартири у багатоповерхівці.

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Також повідомлялось про напрямок, на якому ворог досяг успіху.

Крім того, Politeka.net писала, що опубліковано фото негідника, який причетний до страшного ракетного удару по Вінниці.