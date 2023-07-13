За оновленими даними МВС, наразі відомо про 20 постраждалих, з них вісім дітей.

«Під наглядом лікарів знаходяться 15 дорослих та 7 дітей. Наразі загрози їх життю немає», - повідомили в МВС.

Водночас, за даними Запорізької ОВА, в результаті падіння вибухонебезпечного об'єкта в обласному центрі кількість постраждалих збільшилася до 21.

Раніше повідомлялось, що внаслідок падіння невстановленого ворожого літального об'єкта в спальному районі Запоріжжя постраждали п’ять дорослих і дитина. Але кількість постраждалих різко зростала.

«Правоохоронні органи встановлюють, чим саме росіяни поцілили по місту Запоріжжю. Вибухонебезпечні залишки вже зібрані та направлені на аналіз.

Ворог поцілив прямісінько в паркову зону. Люди отримали ушкодження легкої та середньої тяжкості, всім надається медична допомога», - повідомляли раніше в Запорізькій ОВА.

Додамо, за минулу добу російські загарбники завдали 80 ударів по 14 населеним пунктам Запорізької області. Зафіксовано 72 артилерійські обстріли.

«Надійшло 44 повідомлення про пошкодження житлових будинків, господарських будівель та інших об'єктів інфраструктури», - повідомили в Запорізькій ОВА.

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