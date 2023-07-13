Эта война может продлится еще очень долго, пока Россия не развалится окончательно и не пройдет процесс санации. То есть, пока не умрет последний носитель "величия". Тем временем Украина должна вступить в НАТО, а американские войска должны базироваться на территории Украины.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, есть пять принципов, чтобы Россия окончательно отстала от Украины, и война прекратилась.

"Я энное количество раз выражал свою собственную позицию и скажу еще раз. Как есть пять пальцев на одной руке, вот есть моих собственных пять принципов, когда война перестанет продолжаться с московитами. Распадутся на 25-30 государств. Заберут ядерное оружие. Сожмется то государство до границ 1471 года, именно этот год, потому это еще фиксация без Великого Новгорода Московского царства. Они пройдут так называемую идеологическую санацию, как проходили немцы, а немцы проходили ее 40 лет. Только несколько десятилетий санации дали результат. И когда там умрет последний носитель "величия", а это лет 60, только тогда с ними будет разговор", - говорит Петр Черник.

И добавляет о пятом принципе – безоговорочное вступление Украины в НАТО, а еще лучше прямое захождение армии США на территорию Украины.

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