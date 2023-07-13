Эксперт объяснил, изменят ли кассетные боеприпасы обстановку на фронте, которая сейчас сложилась.

Недавно Соединенные Штаты Америки решили предоставить Украине кассетные боеприпасы. Руководство ряда европейских стран выступило категорически против этих боеприпасов, называют разные причины, среди которых международные конвенции. Однако, решение уже принято. Правда, еще большой вопрос, а станет переломным на фронте факт поставки такого вооружение.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, скорее всего ожидаемого перелома не будет даже при условии поставки кассетных боеприпасов. В этом вопросе лучше придерживаться системного подхода и поставок разного рода вооружений.

"Нам надо чтобы были поступления, начались уже кассетных боеприпасов, добавили возможности "атакамсов", немцы решились на поставки тоже как бы ракет. И пока ожидается поставки авиации, нас поддержали бы армейской авиацией, то есть штурмовыми вертолетами. Вот и в таком подходе разложить все это по времени, тогда можно ожидать на то, чтобы завершить успешно оборонительную операцию на востоке и провести наступательную операцию, где именно пока еще не определено", - говорит военный эксперт.

По его словам, скорее всего Генштаб Украины прорабатывает планы с учетом тех или иных ожидаемых поставок оружия.

Последние новости Украины:

Напомним, "Пригожин не собирался свергать Путина": стало известно, для чего затевался "мятеж" в РФ.

Как сообщала Politeka, Есть попадание и раненые: россияне подло атаковали Украину ночью.

Также Politeka писала, что "Нужна последняя гирька": эксперт рассказал, на чем держится власть Путина после всех его провалов.