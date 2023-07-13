Число пострадавших в результате российской атаки на Запорожье увеличилось.

По обновленным данным МВД, сейчас известно о 20 пострадавших, из них восемь детей.

«Под наблюдением врачей находятся 15 взрослых и 7 детей. Сейчас угрозы их жизни нет», - сообщили в МВД.

В то же время по данным Запорожской ОВА, в результате падения взрывоопасного объекта в областном центре количество пострадавших увеличилось до 21.

Ранее сообщалось, что в результате падения неустановленного вражеского летательного объекта в спальном районе Запорожья пострадали пять взрослых и ребенок. Но количество пострадавших резко росло.

«Правоохранительные органы устанавливают, чем именно россияне попали по городу Запорожью. Взрывоопасные остатки уже собраны и направлены на анализ.

Враг попал прямо в парковую зону. Люди получили повреждения легкой и средней тяжести, всем оказывается медицинская помощь», – сообщалось ранее в Запорожской ОВА.

Добавим, за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 80 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 72 артиллерийских обстрела.

«Поступило 44 сообщения о повреждениях жилых домов, хозяйственных построек и других объектов инфраструктуры», - сообщили в Запорожской ОВА.

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