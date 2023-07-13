Эксперт объяснил, почему россияне так вцепились за Бахмут, но у них все равно ничего не выходит.

Вооруженные силы Украины имеют некоторый успех около Бахмута. Как сообщали ранее в Минобороны, наши военные заняли господствующие высоты и теперь видят город, как на ладони, обстреливая оккупантов. Тем временем оккупанты, вопреки всей военной логике, не выходят из Бахмута, а продолжают терять там людей и технику. Это связано с тем, что город стал для них в некотором смысле ловушкой.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По словам эксперта, дело в том, что Бахмут сакральное место для россиян, в первую очередь – это информационная ловушка, в которую они сами себя загнали, представив взятие города, как свою главную "победу".

"Почему противник бросает туда силы? Там вопрос для них не столько с точки зрения военной, сколько с точки зрения политической. Он стал важным сакральным местом. Они выдавали Соледар и Бахмут, как второй Сталинград, лично Путин там говорил, и все остальное. И вдруг это все сыпется. То есть сотни тысяч людей, даже Байден о которых говорил, о потерях, в этой группировке противника. Если наши освободят в ближайшее время или в принципе, то все эти тактики в никуда, в ничто. Вот он российский подход", - говорит Романенко.

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