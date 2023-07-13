В России уже идет очень активные разговоры о транзите власти. Многие элиты недовольны властью Путина и тем, что он развязал полномасштабную войну в Украине, которую уже по сути проиграл. Масла в огонь подлила ситуация с мятежом Пригожина, который, собственно тоже относится к тем, кому не нравится путинский режим.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

По его словам, в РФ идут очень серьезные и активные разговоры о смене власти. Путин 10 месяцев потакал Пригожину практически в разложении российской армии изнутри военно-промышленного комплекса. Вокруг Путина безусловно идут разговоры о том, чтобы его сменить.

"Ну Патрушев вроде лоббирует своего сына, который является министром сельского хозяйства в правительстве Мишустина, вот еще есть какие-то кандидатуры. Но то что Путиным недовольны практически все элиты, в том или ином смысле, это есть. Там националисты русские типа Гиркина и Малафеева недовольны, или там Дугин недоволен. И, кстати, Пригожин туда же относился примерно в ту же самую категорию", - говорит эксперт.

По словам Жирнова, все остальные недовольны тем, что Путин развязал никому не нужную войну, в которой Россия безусловно проигрывает, от которой страдает очень сильно российская экономика, и самое главное частный бизнес, или условно частный бизнес, потому что в РФ по-настоящему частного бизнеса нет.

"Они все зависят от Путина, они все зависят от власти. И конечно вокруг Путина идет сейчас уже подковерная борьба. В Кремле вот говорят, что башни Кремля между собой воюют, и практически сейчас, я думаю, что они уже все думают, как и на кого его заменить", - добавил эксперт.

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