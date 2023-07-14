Попытка "мятежа" Пригожина ярко продемонстрировала, что в России может произойти, что угодно. И вполне вероятно, что будут и другие попытки устроить что-то вроде государственного переворота. Это в первую очередь связано с тем, что в РФ растет количество недовольных путинским режимом, особенно среди так называемых политических элит.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, спешить с прогнозами не нужно, однако, может произойти все что угодно. Однако, сейчас вероятность какого-то дворцового переворота значительно выше, чем еще условно год назад и это признают даже российские эксперты.

"Это возможно, если там обострится борьба людей вокруг Путина, группировок в руководстве России. Никто знает в какой форме это произойдет. Вдруг там ослабнет здоровье Путина, и это станет поводом для обострения. Когда, в какой форме, что именно может произойти, я бы сейчас не загадывал. Вот как раз здесь я жду сюрпризов. Но не ближайшем времени, я думаю, позже возможно осенью. Кто знает вообще, раньше вот август был в России сложным месяцем, посмотрим. Сейчас невозможно спрогнозировать конкретные даты, а варианты проблем могут быть разные", - говорит политолог.

Также он отметил, что в России нарастают страхи относительно Кадырова и его тик-ток войск. По словам эксперта, скорее всего Кадыров не пойдет по пути Пригожина, однако, все заметили, что он стал более самостоятельным, поэтому его начали опасаться. К тому в РФ же усиливается противостояние между силовыми структурами, как вот, например, между ФСБ и Минобороны. И это тоже может привести к дворцовому перевороту.

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