Есть разные версии того, ради чего Пригожин собрал свое войско и повел его на Москву. Главной из них остается протест главы "вагнеровцев" против Министерства обороны и его руководителей – Шойгу и Герасимова. Скорее всего, Пригожин был не готов выступать против самого Путина, а просто пытался добиться увольнения руководства Минобороны и поставить на их место своих людей.

Такое мнение в эфире "Фабрики новостей" выразил политолог Владимир Фесенко.

По его словам, "вагнеровцы" во главе с Пригожиным не были против Путина, они были против Шойгу и Герасимова.

"Версии разные, каждый там по-своему толкует эти события. Я исхожу из того, что скорее всего Пригожин вместе с группой поддержки в лице этих самих генералов, он хотел заставить Путина уволить Шойгу и Герасимова, поставить новых людей. Пригожин надеялся, что это будут его люди, там Суровикин, Мезенцев, он такие фамилии называл раньше, как предложение на должности министра обороны и начальник генерального штаба. А он тоже может стать членом такой новой военной хунты", - говорит Фесенко.

По его словам, скорее всего именно такие амбиции были у Пригожина, но он не был готов воевать с самим Путиным. Однако даже после попытки мятежа Путин не выполнил условия Пригожина, и не уволил военное руководство РФ.

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