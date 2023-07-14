Эксперт рассказал, что на самом деле стоит за встречей Путина с детьми и людьми.

После мятежа Пригожина Путин сначала сбежал из Москвы, а затем, чтобы заполнить пропагандистские эфиры вроде как отправился в Дагестан. Там на пропагандистских роликах видно девочку, которую после визита пригласили еще и в Кремль. Всей этой встречей с дагестанской девочкой Путин хотел выставить свою показную "человечность" и вернуть доверие электората. Однако, на самом деле, ему глубоко плевать на детей и людей в целом.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

По его словам, Путин одержимый властью человек, его мало интересуют люди.

"Пришла девочка, он ее посадил за пультом, понажимала кнопки. Путин это был, или не Путин может это был, кстати говоря, потому что девочка не прошла карантин насколько я понял. Хотя может и прошла, черт их знает. Ну короче говоря, 5 млрд в Дагестан пошли. 5 млрд – это ну очень маленькая сумма по сравнению с расходом Путина на войну. Тот же Вагнер стоит в год не менее 200 миллиардов. Просто чтобы было понятно, это минимальная стоимость содержания", - говорит Гудков.

По его словам, таким образом Путин напоказ демонстрирует, что вот он какой "человечище" такой значит любвеобильный с точки зрения там отношении к детям, к людям.

"У Путина нет качеств на самом деле никаких человеческих, у него нет никаких ценностей, качеств и любви. Ни эмпатии, ни сострадания, ни сопереживания. Это человек одержимый только одной звериной жаждой власти, одной единственной идеей сохранить собственную жизнь. А на жизнь остальных ему плевать абсолютно", - говорит оппозиционер.

Последние новости Украины:

Напомним, "Пригожин не собирался свергать Путина": стало известно, для чего затевался "мятеж" в РФ.

Как сообщала Politeka, Есть попадание и раненые: россияне подло атаковали Украину ночью.

Также Politeka писала, что "Нужна последняя гирька": эксперт рассказал, на чем держится власть Путина после всех его провалов.