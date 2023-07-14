Есть два варианта, как уйдет Путин. Один из них, если он попадет не в те руки и его заставят раскрыть миру всю ужасающую правду, и другой вариант более лояльный, если он попадет в Гаагу и там с ним будут обращаться согласно правам человека.

Об том в эфире Politeka Online рассказал российский оппозиционер Вячеслав Мальцев.

По его словам, если Путин попадет в руки оппозиционеров, то его "посадят на кол", его ни в какую Гаагу не отдадут.

"Мы хотим, чтобы он умер в муках, но прежде всего рассказал нам все. Наша задача чтобы он рассказал все, и мир ужаснулся, потому что он расскажет все про всех. То есть и про глав западных государств, и про международные организованные преступные сообщества, и про деятельность Китая, и многое другое. И это очень было бы интересно для человечества, и полезно. А потом конечно он должен принять лютую смерть, такую которая бы напугала всех. То есть, чтобы все остальные такого рода диктаторы, так их назовем, поняли, что так поступать не надо, потому что будет очень плохо и очень больно", - говорит Мальцев.

Есть и другой вариант, если Путин попадет в руки, например, каких-то представителей НАТО.

"Конечно, если выхватить Путина и отправить его в Гаагу, чтобы тайна была покрытая мраком. Он бы там выходил, давал какие-то смешные показания, потом ел свою фуа-гру, и доживал свой век. Нам это абсолютно не нужно, еще раз подчеркиваю. Задача о тех, кто рядом с ним, ликвидировать его так, чтобы он даже в Гаагу не смог попасть", - говорит эксперт.

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