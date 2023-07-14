Жестокая ссора вспыхнула между незнакомцами на площади Арсенальной, пишет Politeka.net со ссылкой на столичных полицейских.

Во время потасовки один мужчина нанес удар в голову другому.

В результате удара пострадавший упал на тротуар и потерял сознание. Очевидцы жестоких разборок вызвали полицию.

«В полицию поступило сообщение о том, что на площади Арсенальной обнаружен мужчина, лежащий без сознания с телесными повреждениями. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа территориального управления полиции для документирования преступления», - рассказали в полиции обстоятельства ЧП.

Правоохранителям удалось быстро установить нападающего. Им оказался киевлянин, 1969 года рождения.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Нападающему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.

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