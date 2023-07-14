В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить малосольные огурчики за 5 минут.

"Великолепное дополнение к основному блюду особенно летом. Быстрая ферментация огурцов в этом блюде, как чудо! Вкусно, быстро, сезонно и полезно. А что еще нам нужно?", — советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

огурцы – 1 кг

чеснок - 4 зубчика

укроп – 40 г

соль – 32-35 г

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова зачищает кончики огурцов с обоих концов. Укроп нарезаем мелко, чеснок пропускаем через пресс.

Берем зип пакет, отправляем туда огурцы, добавляем измельченные укроп и чеснок, соль. Плотно закрываем пакет с воздухом внутри и трясём его 2-3 минутки.

Затем "Мастер Шеф" Литвинова оставляет огурцы в пакете на 5 минут, чтобы они промаринировались, — и можно подавать.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от "Мастер Шефа" Татьяны Литвиновой:

"Делали подобным образом (еще и кабачка молоденького добавляли кружочками). Лично мне нравится, я люблю разнообразие, когда как не летом есть огурчики то свежие в прикуску, то в салате, то вот такие, маринованные";

"Самый вкусный и быстрый рецепт".

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.