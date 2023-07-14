Боевые действия на территории Украины не закончатся в этом году.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко, пишет Politeka.net.

Мусиенко в эфире «Фабрика новостей» предположил, что контрнаступление ВСУ будет происходить до конца года.

«До ноября. Мы же должны понимать, погодные условия. Плюс ресурсы. Я бы сказал так, что в таком виде война может и не продолжаться в следующем году, она может носить позиционный характер и может растянуться и на 2025-й, и на 2026-й годы», - предположил Мусиенко.

Военный эксперт подчеркнул, что состояние войны – это не только наступательные действия.

«Мы может обмениваться ударами, пока каждая из сторон снова не накопит силы и резервы. Пока не возвращены все территории. Даже если предположить, что когда-нибудь будет какое-то перемирие. Не компромисс, не мир, а перемирие, состояние войны будет. Это нужно понимать», - говорит Александр Мусиенко.

Военный эксперт отметил, что сейчас украинские защитники должны закрепиться на определенных позициях, чтобы на тот момент, когда каждая из сторон не сможет вести активные наступательные действия, «у нас позиции были как можно лучше».

«Например, если мы выйдем на админпределы оккупированного Крыма, нам так намного легче будет защищаться на Юге. Это же очевидно. Даже, если враг пойдет в какие-то атаки. Или мы продвинулись на Востоке, закрепились – это тоже важно. И это удар и по России, это повлечет за собой внутренние кризисы», - говорит Мусиенко.

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