Так, за минулудобу лише у Запорізькій області ворог здійснив більше 60-ти обстрілів по 21 населеному пункту, пише Politeka.net з посиланням на Запорізьку ОВА.
Окупанти з артилерії гатили по Оріхову, Залізничному, Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Левадному, Степногірську, Кам'янському та ще десятьом прифронтовим селам.
Також зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Оріхову, Верхній Терсі, Новодарівці та Червоному, два ракетні удари по Малокатеринівці та авіаційний удар по Оріхову.
Внаслідок ворожих обстрілів було поранено 4 людини. Також відомо про загиблого 40-річного чоловіка.
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Зруйновано десятки житлових будинків, господарських споруд, складських приміщень та заклад соціальної інфраструктури.
Так, на опублікованих фото можна побачити, що квартири і житлові будинки перетворилися на руїни, замість вікон – чорні дірки.
Додамо, що минулої ночі країна-терорист під прикриттям складних погодних умов атакувала південь України кількома хвилями ударних безпілотників.
Над Одеською областю було знищено 8 "Shahed-136".
Також повідомлялось про атаку на Дніпропетровщину – є влучання у Кривому Розі.
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Також повідомлялось, що після ракет окупанти вдарили по Україні "Шахедами".
Крім того, Politeka.net писала, що Бахмут став пасткою для росіян.