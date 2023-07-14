Так, за минулудобу лише у Запорізькій області ворог здійснив більше 60-ти обстрілів по 21 населеному пункту, пише Politeka.net з посиланням на Запорізьку ОВА.

Окупанти з артилерії гатили по Оріхову, Залізничному, Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Левадному, Степногірську, Кам'янському та ще десятьом прифронтовим селам.

Також зафіксовано 6 ударів з РСЗВ по Оріхову, Верхній Терсі, Новодарівці та Червоному, два ракетні удари по Малокатеринівці та авіаційний удар по Оріхову.

Внаслідок ворожих обстрілів було поранено 4 людини. Також відомо про загиблого 40-річного чоловіка.

Зруйновано десятки житлових будинків, господарських споруд, складських приміщень та заклад соціальної інфраструктури.

Так, на опублікованих фото можна побачити, що квартири і житлові будинки перетворилися на руїни, замість вікон – чорні дірки.

Додамо, що минулої ночі країна-терорист під прикриттям складних погодних умов атакувала південь України кількома хвилями ударних безпілотників.

Над Одеською областю було знищено 8 "Shahed-136".

Також повідомлялось про атаку на Дніпропетровщину – є влучання у Кривому Розі.

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Також повідомлялось, що після ракет окупанти вдарили по Україні "Шахедами".

Крім того, Politeka.net писала, що Бахмут став пасткою для росіян.