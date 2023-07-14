Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Politeka Online рассказал, что в районе Донецка оккупанты двинаются по двум основным направлениям — Авдеевка и Марьинка.

"Мы переступить через эту границу — Минск-1, Минск-2, 24 февраля, как угодно — мы до сих пор нигде не двинулись. И вот россияне там пытаются нас как-то удерживать, но, самое интересное, по Югу и по Северу, а не по всей линии Донецка, по всей границе Донецка Западной", — заявил эксперт.

Движение оккупантов в Луганской области, по его словам, также продиктовано теми стратегическими задачами, которые россияне пытаются выполнить еще с января: зайдя на Лиман, выдавить наши войска за Северский Донец и за Оскол.

"Вот это движение мы сейчас видим, они сейчас там усиливают количество сил и средств по этой границе и двигаются, пытаются по крайней мере двигаться, но двигаться по тем же старым маршрутам, с которых мы уже неоднократно их сбрасывали, то есть общее направление движения от Кременной на Торское, на Лиман. Вот на данный момент они двигаются на Торское, пытаются по крайней мере, но как только выходят на поля, там накрываем их артиллерией. Потому проблем больших пока нет, хотя усиление сил и средств наблюдается, причем линейные части, это не сборная солянка, это не чмобики прошлогодние", — добавил Роман Свитан.

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