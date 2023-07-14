Украина вынуждена действовать, учитывая те ресурсы, которые она имеет и, конечно, страна не заинтересована, чтобы война шла на истощение годами.

Но, как заметил военный эксперт Александр Мусиенко, есть элементы планирования и стратегии.

По мнению аналитика, озвученного им в эфире "Фабрика новостей", на этот год задача максимум, чтобы украинские силы угрожали группировке врага, российским войскам в Крыму.

«То есть были на админгранице с Крымом, плюс продвинулись на Востоке, улучшили наши положения. Вот так это может выглядеть. Это не завершение войны, но это результат контрнаступления, который может быть», - спрогнозировал Мусиенко, добавив, что такие результаты можно было бы считать хорошими.

Также военный эксперт добавил, что счастливым успехом в этом году было бы увольнение Мариуполя.

«Чего бы только стоила деоккупация Мариуполя. Это безумный успех, я думаю», - подчеркнул Мусиенко.

Тем временем в Мариуполь нагрянули «строительный отряд студентов» и «агитбригада».

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Единственное, студенты в количестве десяти штук почему-то не из России, а Донецка. Поэтому такой распиаренный "все восстанавливают Мариуполь" как всегда оказался пшиком.

А вот с агит бригадами интереснее. Какие-то клоуны в форме с гитарами собирают кучу людей и продвигают русско-советские нарративы. Для строителей вообще – принудительно…», - сообщил Андрющенко, также опубликовав соответствующее видео.

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Также сообщалось, что после ракет россияне ударили по Украине дронами.

Кроме того, Politeka.net писала, что эксперт рассказал, что ждет Путина перед смертью.