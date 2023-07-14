Певица Надя Дорофеева вышла замуж за Михаила Кацурина. ЖВЛ опубликовал кадры со свадьбы пары, но не все украинцы оценили поступок звезд.
"Певица, тренер-победитель «Голоса страны» Надя Дорофеева вышла замуж за ресторатора Мишу Кацурина. Звезды опубликовали совместное сообщение в Instagram, поделившись фотографиями в свадебном наряде и с кольцами", - написали в публикации к Наде Дорофеевой.
Украинцы поставили более семи тысяч лайков и написали комментарии Наде Дорофеевой:
"Пипец!!! Любовь зла,но не до такой же степени!!...????",
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"Извините, но он как алкаш, и Надежда уже такая же",
"Боже, этому Кацурину жениться как за хлебом сходить, а Надя думает что с ней будет не так...))",
"Где-то я уже видела и свадьбу, и Надежду в свадебном платье",
"Платье вообще не очень, такое себе. Как у бабки лет так 80",
"Ну обо мне Вы ничего не скажете, т.к не знаете. И слава богу мы живём в стране со свободой слова, говорю свое мнение. Выглядят как бомжи. Не нравится, сорри они публичные... Я думаю им насрать...",
"Что это за платье, сейчас такое носят невесты? Ну какая чистота девушки, таков и цвет платья, догически".
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