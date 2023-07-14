Об изменении тенденции рассказал боец ​​батальона "Свобода" бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" Михаил Иваночко, пишет Politeka.net.

По его словам, местные жители начинают доверять украинским защитникам и верят в Украину. Иваночко привел небольшой пример, который он оценивает очень положительно.

Так, несколько недель назад магазин, который продолжал работать, все же закрылся. Такое решение владелец принял из-за постоянных обстрелов.

«Буквально несколько дней назад магазин открылся, спрашиваю у владельца, что произошло, а он говорит: «Мы видим, что Украина побеждает. Начинаем верить». Это не может не радовать, это вдохновляет. Раньше местные жители относились к нам очень холодно, сейчас уже идет другая тенденция. Это вдохновляет, и мы уверенно идем к своей цели», - отметил Иваночко в эфире "Эспрессо".

Также боец ​​рассказал, что под Бахмутом постоянно идет «обилечивание» оккупантов на «концерт Кобзона».

«Это преимущественно регулярная армия, также очень много так называемых представителей «ЛНР» и «ДНР», также есть «Шторм Z» и появляются «ахматовцы», - рассказал Иваночко, добавив, что каждый из них наверняка любит песни Кобзона.

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