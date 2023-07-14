Жорстоку стрілянину відкрили із автівки, про її наслідки та подробиці нападу розповіли в поліції.

Як повідомляє Politeka.net, стрілянина прогриміла на Сумщині 13 липня у Лебедині. Внаслідок нападу поранено двох осіб.

В поліції розповіли, що отримавши виклик про двох поранених за невідомих обставин чоловіків, правоохоронці негайно виїхали на місце.

«За попередніми даними, подія сталась у лісовому масиві на околицях міста. Стрільбу відкрили із однієї автівки по двом іншим», - кажуть в поліції.

Поранення отримали отримали 40-річний та 25-річний чоловіки – їх госпіталізували до лікарні. Звісно, з місця атаки нападники зникли.

Наразі поліцейські проводять спеціальну операцію по встановленню та затриманню зловмисників.

«У вчиненні злочину підозрюється раніше судимий Ощєпков Роман Олександрович, 06.05.1974 р.н., мешканець с. Михайлівка Сумського району. На вигляд близько 50-ти років, зріст 165-170 см, худорлявої тілобудови, волосся світле, коротке з залисиною спереду», - повідомили поліцейські.

Чоловік пересувався на автомобілі «Audi» сірого кольору, номерний знак ВМ 8861 СТ.

«Зловмисник небезпечний, може мати при собі вогнепальну зброю», - попереджають правоохоронці.

Також поліція звернулася до українців с проханням повідомити будь-яку інформацію про розшукуваного або його місце перебування у разі, якщо щось відомо. Анонімність гарантується.

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