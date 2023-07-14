Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Дніпропетровську ОВА, Дніпропетровщину атакували ворожі безпілотники. Захисники з ПвК "Схід" збили 6 "Шахедів".
«Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі», - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені, побита спецтехніка.
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«Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік», - розповів Лисак, додавши, що госпіталізація людині не знадобілася.
Вдарили окупанти і по Синельниківщині.
«По Великомихайлівській громаді поцілив з артилерії. Пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. Люди не постраждали», - розповів Лисак про наслідки атаки.
Тим часом стало також відомо, що уночі, 14 липня, близько 02:00, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено два ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
Нагадаємо, минулої ночі вибухи гриміли також на Одещині.
Також повідомлялось, що під Києвом спалахнула дуже сильна пожежа.
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