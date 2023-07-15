Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Politeka Online рассказал об успехах ВСУ в районе Бахмута.

"Сейчас подготовлен хороший полигон для уничтожения россиян в самом Бахмуте, и двигаемся по высотам. Очень грамотная позиция была выбрана там генералом Сырским под руководством Залужного и Шапталы — вот именно такое движение, не освобождение Бахмута, а именно занятие высот, через которые можно контролировать и Бахмут, и подходы, и выходы из него. Можно говорить об оперативном окружении Бахмутского российского гарнизона", — заявил эксперт.

Ранее Роман Свитан также прокомментировал сообщения о то, что оккупанты могут сами покинуть Бахмут под давлением украинской артиллерии.

"С помощью артиллерийского огня, а еще лучше, сейчас подойдут кассетные боеприпасы, это вообще песня для выполнения уничтожения российских войск каких-то в каком-то окружении или полуокружение, или в оперативном котле. То есть кассетниками мы их просто забросаем, и у них не будет возможности ни выходить, ни входить в Бахмут, ни, естественно, находиться в самом Бахмуте. Примерно мы создадим им такое условие, как в свое время создали условия в районе острова Змеиный. На Змеином они несли страшнейшие потери и приняли решение об уходе. Вот такой же самый Змеиный, только режим Бахмута организуем им в этом районе", — рассказал Роман Свитан.

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Также сообщалось, что после ракет оккупанты ударили по Украине "Шахедами".

Кроме того, Politeka.net писала, что Бахмут стал ловушкой для россиян.