Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал о крайне сложной ситуации на Лиманском направлении.
По его словам, оккупанты стремятся разгромить передовые подразделения ВСУ на этом направлении, восстановить рубеж обороны по крайней мере по реке Жеребец, а также свернуть оборону ВСУ вдоль р.Северский Донец на всей протяженности от с.Белогоровка (верхн) до с.Дроновка.
Эксперт отметил, что на сравнительно узкой полосе противник развернул силы сразу двух общевойсковых армий + одного армейского корпуса и двух дивизий (причем одна из них танковая, а другая - десантно-штурмовая). Со стороны россиян мы наблюдаем классическую оперативную группировку войск с ярко выраженными наступательными признаками.
"Если вспомним, что "чуть севернее" развернута еще одна оперативно-тактическая группировка войск противника из состава ГВ "Запад" (еще где-то под 50 тысяч "тушек"), нацеленная на Купянск... то общий замысел российского командования становится очевидным... Они ждут подходящего момента... и очень надеются, что их "коллеги" на Юге заставят Залужного "распаковать" основную массу своих резервов... И вот когда, украинские резервы начнут рвать на Юге "главную линию" и застрянут там, они надеются ударить", — заявил Константин Машовец.
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Эксперт предполагает, что сейчас в российских штабах решают важный вопрос - где лучше сконцентрировать главные усилия - ближе к границе, на Купянском направлении, или ударить на Лиман и Боровую, а на Купянском направлении организовать "вспомогательные действия".
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