Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал о тактике использования россиянами так называемых взрывных таранов — они взрывчаткой начиняют старую бронетехнику и направляют ее как камикадзе на наши позиции.

"Любое оружие, которое убивает, опасно, его нельзя недооценивать, но говорить, что это что-то новое, далеко не правильно. Еще казаки телеги начиняли взрывчаткой и сунули их в сторону противника — доказанный исторический факт. То есть ничего нового. Важно в тот момент наличие ловкого хорошо обученного личного состава, который противотанковыми средствами на тех коротких расстояниях, потому что это короткие расстояния, машина не может очень долго ехать без человека, даже если там какие-то механизмы прикрепить внутри, условно палку поставить на газ, подбить — и вопрос решен", — заявил Петр Черник.

Эксперт подчеркнул, что взрывные тараны – это оружие слабых, оно идет в ход, когда нет достаточного количества артиллерии, противотанковых средств или минометов, чтобы засыпать противника штатным оружием.

"И тогда, когда такого оружия нет, приходится в отдельных тактических моментах доходить до каких-то новейших средств, которые могут дать краткосрочный эффект, и применение такого оружия является свидетельством того, что у противника, несмотря на то, что есть еще запас прочности, начинается дефицит, в первую очередь артиллерии. И тут должен заострить внимание всех нас, что мы достигли в июне феноменального рекорда по уничтожению 688 ствольных установок, почти 10 бригад, это беспрецедентное явление в 21 веке", — добавил Петр Черник.

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