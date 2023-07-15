Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал, какие достижения на фронте теоретически мы можем иметь до начала зимы.

"Высочайшая вероятность отбить полностью южный плацдарм. Главным аргументом на эту точку зрения является то, что россияне очень прочно укрепляют Перекопский перешеек, вливают туда колоссальные ресурсы дефицитные, которых на самом деле нет. Если бы они были уверены, что они удержат бы Южный плацдарм, они бы этого не делали. Они это делают, но есть нюансы...

Я буду абсолютно честен с нашим зрителем: я пока трудно себе представляю, если сохраняется устойчивость управления российских войск, а технический потенциал в части низового вооружения, начиная от мин и заканчивая ружьями Мосина и автоматами Калашникова, а дух их пока сломлен, подточен, но не сломлен, то как проходить старую линию разграничения, 24.02 2022 года, без применения тяжелых бетонобольных бомб?", — заявил Петр Черник.

По словам эксперта, пока даже сложно представить, что в наше воздушное пространство могут зайти самолеты, способные сбрасывать эти бомбы. Альтернатива здесь – огромное количество артиллерии, но с этим тоже проблемы: в сентябре постравки выйдут всего на 50 тысяч снарядов в месяц, этого далеко не достаточно.

"Донбасс в лоб никто никогда не брал. Подчеркиваю, кто хочет разберется в исторических аспектах, но лобовых боев не было", - добавил Петр Черник.

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