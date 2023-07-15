Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подвел итоги украинского наступления за первую половину лета и назвал эту операцию "Летняя расчленёнка". Силы обороны Украины продолжают успешно истощать противника, и это демонстрируют рекордные потери россиян.

Эксперт подчеркнул, что за полтора месяца российские оккупанты потеряли 28 810 человек. При этом июньские потери в размере 20 500 человек являются четвертым показателем за все время полномасштабной войны, выше были только показатели за январь-февраль и март, когда велись "мясные" штурмы Бахмута.

Количество уничтоженных танков составило 298. Этот показатель не является самым высоким, что объясняется тем, что большинство танков сейчас находится на второй линии обороны, и их количество в зоне боевых действий ограничено.

Кроме того, за полутора месяца российские оккупационные войска потеряли 541 единицу боевой бронетехники. При этом у противника сейчас возникли серьезные проблемы с компенсацией потерь, особенно в отношении бронеавтомобилей и легкой бронетехники в подразделениях.

ВСУ установили абсолютный рекорд уничтоженной российской артиллерии в июне, и эта динамика сохраняется в июле — общее количество достигло 989 единиц. Аналогичная ситуация с реактивными системами залпового огня (РСЗО) — их было уничтожено 105.

За полутора месяца было уничтожено 92 единицы противовоздушной обороны противника — это самый высокий показатель уничтожения ПВО как по количеству, так и по динамике.

Количество уничтоженных беспилотных летательных аппаратов составило 676 — это общее количество сбитых БПЛА, включая как дроны-камикадзе Shahed-136, так и разведывательные Орлан-10.

Активизация логистики у оккупантов привела к росту потерь среди автотранспорта — уничтожено еще 797 единиц. Также высокий показатель потерь спецтехники — 206.

Александр Коваленко заключил, что сейчас мы наблюдаем стабильно и планомерно растущие потери оккупантов, хотя силы обороны Украины еще не пустили в бой основную ударную группу.

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