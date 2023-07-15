Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Даше Счастливой рассказал о ситуации вокруг Бахмута.
"У нас там задача, с одной стороны, простая, понятная с точки зрения военной, с другой стороны, конечно, тяжелая, потому что противодействие россияне оказывают страшнейшее. Мы идем по высотам, от одной господствующей высоты к другой. Мы занимаем и дальше берем под огневой контроль в радиусе 25-30 километров всю прилегающую поверхность. Вот уже можно говорить о том, что Бахмут в оперативном окружении. Оперативное — это значит, что мы можем с помощью артиллерии с дальностью до 30 км уничтожать любые войска российские, заходящие или выходящие из Бахмута. То же самое касается прилегающих территорий к этим высотам: та же Клещеевка, вот сейчас подходим к Курдюмовке", — заявил Роман Свитан.
Эксперт подчеркнул, что россияне понимают, что мы идем по высотам, и делают все возможное, чтобы прекратить наше движение, остановить его контратаками.
"Но у нас лучшее тактическое положение за счет того, что мы с превышения идем. Там господствующая высота такая одна серьезная в районе Часового Яра, и где-то по такому же уровню высоты в сторону Курдюмовки и Горловки. Вот мы как раз по этим высотам движемся в сторону Горловки, и то же самое происходит сейчас не так быстро в районе Берховки. Но бои очень серьезные по этим направлениям", — добавил Роман Свитан.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Война затянется, названо на сколько лет: "Это надо понимать"
"Нужно положить 200 000 войска": украинцам сообщили печальную новость о наступлении и деоккупации территорий
Есть два варианта: эксперт рассказал, что ждет Путина перед смертью
Плохие новости из Бахмута, россияне успешно контратаковали: что сейчас происходит вокруг города
Последние новости Украины:
После кровавой стрельбы объявлена спецоперация - украинцев предупредили об опасном преступнике.
Также сообщалось, что эксперт рассказал, что ждет Путина перед смертью.
Кроме того, Politeka.net писала о тяжелых последствиях ночной атаки оккупантов на мирные города Украины.