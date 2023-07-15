Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Даше Счастливой рассказал о ситуации вокруг Бахмута.

"У нас там задача, с одной стороны, простая, понятная с точки зрения военной, с другой стороны, конечно, тяжелая, потому что противодействие россияне оказывают страшнейшее. Мы идем по высотам, от одной господствующей высоты к другой. Мы занимаем и дальше берем под огневой контроль в радиусе 25-30 километров всю прилегающую поверхность. Вот уже можно говорить о том, что Бахмут в оперативном окружении. Оперативное — это значит, что мы можем с помощью артиллерии с дальностью до 30 км уничтожать любые войска российские, заходящие или выходящие из Бахмута. То же самое касается прилегающих территорий к этим высотам: та же Клещеевка, вот сейчас подходим к Курдюмовке", — заявил Роман Свитан.

Эксперт подчеркнул, что россияне понимают, что мы идем по высотам, и делают все возможное, чтобы прекратить наше движение, остановить его контратаками.

"Но у нас лучшее тактическое положение за счет того, что мы с превышения идем. Там господствующая высота такая одна серьезная в районе Часового Яра, и где-то по такому же уровню высоты в сторону Курдюмовки и Горловки. Вот мы как раз по этим высотам движемся в сторону Горловки, и то же самое происходит сейчас не так быстро в районе Берховки. Но бои очень серьезные по этим направлениям", — добавил Роман Свитан.

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