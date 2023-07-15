Публицистка Юрия Латынина рассказала о бунте генерала, который руководил Запорожским фронтом. Об этом специалистка сообщила на Politeka Online.
Как отметила экспертка, боевой генерал рассказала о главных проблемах российской армии при том, что Украина еще всерьез не наступает. Но у оккупантов очень плохая контрбатарейная борьба. Все из-за того, что даже когда россияне подвезут свои установки к линию фронта, они могут стрелять на 15 километров. А украинские установки западного образца могут бить намного дальше и уничтожают российскую технику. Поэтому бунт генерала - это новая атаку на Шойгу и Герасимова.
"Я бы сказала, что это подражание Пригожину. Все увидели, что это заходит и что это заявка на будущую политическую карьеру. Но отец-командир мог и раньше как-то начать выступать. То выходит, как только их увольняют, они оказываются спартаками и отцами-командирами", - рассказала специалист.
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Публицистка добавила, что не стоит при этом забывать, что у России очень хорошая линия обороны. Оккупанты в опорные пункты отправляют заключенных, чтобы именно их уничтожали силы обороны Украины. После этого уже идет контратака россиян нормальными ресурсами.
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