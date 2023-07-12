Российский публицист Юлия Латынина сообщила, какой вывод можно сделать из саммита НАТО. Об этом эксперт заявила на "Фабрике новостей".

"В НАТО нужно было вступать раньше, тогда бы войны не было. НАТО имело возможность в любой момент предотвратить войну, если бы приняло в свой состав или хотя бы одобрило план или предоставило оружие. Главный вопрос, почему Украине не предоставляют оружие, которое соответствует стратегии НАТО в прорывании фронта тяжело укрепленного противника", - сообщила эксперт.

Специалистка добавила, что есть два варианта ответа, почему так произошло. Хороший и плохой. Если говорить о плохом, то союзники Украины склоняют руководство страны к мирным переговорам с Россией, взамен на что Украина получит членство НАТО. Но есть и хороший вариант, ведь весь мир увидел, что российский режим может рухнуть в любой момент.

"Хороший вариант ответа заключается в том, что американцы видят, что внутри России происходят разные интересные политические процессы, там открылся второй фронт. И если учесть, что у России де-факто начался транзит власти и там то что происходит - не один мятеж Пригожина. У меня ощущение падения домино", - сообщила эксперт и думает, что Путина отдадут как главного виновника войны.

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