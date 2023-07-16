Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ), заявил, что если партнеры не предоставят Украине возможность атаковать военные объекты на территории россии, то Украина готова использовать собственное производство оружия для этих целей.

Детальнее об этом рассказал Роман Свитан, военный эксперт, полковник в отставке из ВСУ и летчик-инструктор, в интервью для телеканала "24 Канал".

По мнению Свитана, такие заявления сейчас стали публичными по нескольким причинам. Он предполагает, что Украина уже запустила массовое производство оружия, предназначенного для уничтожения военных объектов в рф.

Свитан подчеркнул, что Украина не собирается скрывать свои удары и сразу сообщит о них. Он также отметил, что вероятно уже начнутся масштабные атаки, так как нам необходимо продвинуться. Особый интерес представляет вывод российских войск к границам Брянской, Белгородской и Курской областей.

"Думаю, сейчас уже будут массовые удары, поскольку нам нужно растягивать фронт" - делится эксперт.

В тоже время эксперт Олег Жданов подметил, у нас шестая неделя контрнаступления, то есть мы еще где-то в середине нашего славного пути. 10 недель — это два с половиной месяца, так что если мы в первых числах июня начали, то где-то в середине августа мы должны уже начать двигаться вперед. Может быть, раньше.

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Напомним, россияне пустили в бой новое коварное оружие, раскрыта тактика врага.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили об угрозе с Лиманского направления: пока Залужного отвлекают на Юге.

Также Politeka писала, что раскрыты точки фронта, где у ВСУ есть шанс на прорыв.