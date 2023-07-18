Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова дала альтернативный "полезный" рецепт приготовления сырников. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, существует способ готовки творожных пончиков, которые могут стать не только вкусной, но и полезной альтернативой. При использовании творожной основы с минимальным количеством муки, почти без сахара и без добавления дрожжей.
Рецепт творожных пончиков от "Мастер Шефа" Литвиновой выглядит следующим образом:
Ингредиенты:
- 300 г творога (9% жирности)
- 1 столовая ложка пшеничной муки
- ½ яйца
- 5 г ванильного сахара
- Щепотка соли
- Масло оливковое для жарки
Приготовление:
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Разомните творог вилкой или ложкой до получения почти однородной массы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В миске смешайте яйцо с белком и добавьте его к размятому творогу. Тщательно перемешайте.
Добавьте ванильный сахар, пшеничную муку и щепотку соли. Вновь хорошо перемешайте, чтобы получилось однородное тесто.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне.
Ложкой формируйте небольшие пончики из теста и аккуратно помещайте их в разогретое масло.
Жарьте пончики с обеих сторон до золотистого цвета, периодически переворачивая их лопаткой, также добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Когда пончики станут готовыми, вынимайте их из масла и уложите на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки жира.
"Мастер Шеф" Литвинова рекомендует, посыпьте пончики сахарной пудрой сверху и подавайте на стол.
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