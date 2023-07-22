Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова дала простой рецепт запеканки с натуральными подсластителями, такими как курага и финики. По словам "Мастер Шефа", такой вариант будет вам весьма полезен.
Вот подробный рецепт запеканки с грушами от "Мастер Шефа" Литвиновой":
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 3 яйца
- 0,5 столовой ложки кукурузного крахмала
- 1 чайная ложка ванильного сахара
- 100 г кураги
- 50 г фиников
- Цедра 1 лимона
- 5 груш
Приготовление:
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Начните с очистки груш и отрежьте небольшую часть, а оставшуюся часть оставьте целой, она пригодится для верхнего слоя запеканки, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В блендере соедините творог, яйца, финики и курагу. Хорошенько перемешайте, пока не получите однородную массу. Добавьте кукурузный крахмал и ванильный сахар, продолжайте смешивать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Затем добавьте кубиками нарезанную небольшую часть груш и цедру лимона. Продолжайте миксовать, пока все ингредиенты не станут хорошо соединенными.
"Мастер Шеф" Литвинова делится, переложите смесь в форму для запекания и аккуратно разровняйте. На верхнюю часть выложите оставшиеся целые груши. Чтобы предотвратить чрезмерное запекание груш, накройте форму фольгой и снимите ее за 15-20 минут до окончания приготовления, чтобы груши немного подпеклись.
Выпекайте запеканку при температуре 160 градусов Цельсия в течение 60 минут. После выньте из духовки и дайте немного остыть. Осторожно извлеките запеканку из формы и готово, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.
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