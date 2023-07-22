Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова дала простой рецепт запеканки с натуральными подсластителями, такими как курага и финики. По словам "Мастер Шефа", такой вариант будет вам весьма полезен.

Вот подробный рецепт запеканки с грушами от "Мастер Шефа" Литвиновой":

Ингредиенты:

400 г творога

3 яйца

0,5 столовой ложки кукурузного крахмала

1 чайная ложка ванильного сахара

100 г кураги

50 г фиников

Цедра 1 лимона

5 груш

Приготовление:

Начните с очистки груш и отрежьте небольшую часть, а оставшуюся часть оставьте целой, она пригодится для верхнего слоя запеканки, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В блендере соедините творог, яйца, финики и курагу. Хорошенько перемешайте, пока не получите однородную массу. Добавьте кукурузный крахмал и ванильный сахар, продолжайте смешивать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Затем добавьте кубиками нарезанную небольшую часть груш и цедру лимона. Продолжайте миксовать, пока все ингредиенты не станут хорошо соединенными.

"Мастер Шеф" Литвинова делится, переложите смесь в форму для запекания и аккуратно разровняйте. На верхнюю часть выложите оставшиеся целые груши. Чтобы предотвратить чрезмерное запекание груш, накройте форму фольгой и снимите ее за 15-20 минут до окончания приготовления, чтобы груши немного подпеклись.

Выпекайте запеканку при температуре 160 градусов Цельсия в течение 60 минут. После выньте из духовки и дайте немного остыть. Осторожно извлеките запеканку из формы и готово, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

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