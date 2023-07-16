Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский сообщил о проблемах в армии. Об этом он рассказал в Politeka Online.

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"И поэтому мы видим генералов, которые начинают сейчас высказывать свою точку зрения, чем они хуже Пригожина? Хуже Пригожина они только потому, что он делал это по соглашению с руководством, а они это это делают самостоятельно. И их за это сейчас будут пытаться наказывать", - рассказал эксперт об откровениях генерала, которого отправили в отставку.

При этом специалист добавил, что подобные ситуации с вооруженными мятежами были и раньше в России. В 37-м году, например, произошел заговор Тухачевского. После этого были расстреляны все российские маршалы, командиры корпусов и дивизий. И все любят сравнивать, сколько Гитлер убил российских маршалов, а сколько сам Сталин, который был врагом для своих вооруженных сил. Такое происходит и сейчас, когда Путин стал врагом для солдат, которые несут огромные потери из-за него. Но российская армия слишком слаба и не имеет субъектности, поэтому вряд-ли выступит против президента, который уже применяет чистки против боевых генералов.

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