Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский сообщил о проблемах в армии. Об этом он рассказал в Politeka Online.

"И поэтому мы видим генералов, которые начинают сейчас высказывать свою точку зрения, чем они хуже Пригожина? Хуже Пригожина они только потому, что он делал это по соглашению с руководством, а они это это делают самостоятельно. И их за это сейчас будут пытаться наказывать", - рассказал эксперт об откровениях генерала, которого отправили в отставку.

При этом специалист добавил, что подобные ситуации с вооруженными мятежами были и раньше в России. В 37-м году, например, произошел заговор Тухачевского. После этого были расстреляны все российские маршалы, командиры корпусов и дивизий. И все любят сравнивать, сколько Гитлер убил российских маршалов, а сколько сам Сталин, который был врагом для своих вооруженных сил. Такое происходит и сейчас, когда Путин стал врагом для солдат, которые несут огромные потери из-за него. Но российская армия слишком слаба и не имеет субъектности, поэтому вряд-ли выступит против президента, который уже применяет чистки против боевых генералов.

Последние новости Украины:

Напомним, в России начали бунтовать боевые генералы

А еще Politeka сообщала, что заключение "Зерновой сделки", стал известен интерес Путина

Также Politeka писала, что в России начался бунт, войска массово снимутся с фронта