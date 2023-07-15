Военный эксперт Роман Свитан рассказал о "Зерновой сделке", которую собрались продлить. Об этом сообщил специалист на "Фабрике новостей".
"Когда Гутерреш проталкивает подключение "Свифта" "Россельхозбанку", которым руководит сын Патрушева, а это ФСБ. Почему он занимается этим, а не тем, чтобы защищать украинцев или теми ста тысячами смертей, которые мы уже получили за эту войну", - рассказал специалист.
При этом не стоит забывать, что в договоре по зерновой сделке также присутствует второй пункт - это прокачка аммиака через Украину. При этом в украинских новостях об этом никто не пишет, а в мировых изданиях все об этом пишут. Самое интересное, что он необходим для американских компаний.
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Поэтому эти два требования активно проталкиваются, чтобы заключить зерновую сделку. При этом Путин уже скинул новые бомбы на остров Змеиный, чтобы продемонстрировать свои силу и намекнуть, что будет с украинскими кораблями, если что-то пойдет не так.
Но украинской армии нужно продолжать свое делать, ведь еще не уничтожена российская армия. А с трубой могут быть проблемы из-за боевых действий, по ней уже попадали российские войска в ходе боев.
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