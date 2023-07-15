Военный эксперт Роман Свитан рассказал о "Зерновой сделке", которую собрались продлить. Об этом сообщил специалист на "Фабрике новостей".

"Когда Гутерреш проталкивает подключение "Свифта" "Россельхозбанку", которым руководит сын Патрушева, а это ФСБ. Почему он занимается этим, а не тем, чтобы защищать украинцев или теми ста тысячами смертей, которые мы уже получили за эту войну", - рассказал специалист.

При этом не стоит забывать, что в договоре по зерновой сделке также присутствует второй пункт - это прокачка аммиака через Украину. При этом в украинских новостях об этом никто не пишет, а в мировых изданиях все об этом пишут. Самое интересное, что он необходим для американских компаний.

Поэтому эти два требования активно проталкиваются, чтобы заключить зерновую сделку. При этом Путин уже скинул новые бомбы на остров Змеиный, чтобы продемонстрировать свои силу и намекнуть, что будет с украинскими кораблями, если что-то пойдет не так.

Но украинской армии нужно продолжать свое делать, ведь еще не уничтожена российская армия. А с трубой могут быть проблемы из-за боевых действий, по ней уже попадали российские войска в ходе боев.

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