Финансист Дмитрий Потапенко сообщил, сколько есть времени у Украины на контрнаступление. Об этом специалист рассказал в эфире Politeka Online.

"Абсолютно верно. Я не просто так акцентирую внимание на будущих выборах в США, потому что если придут к власти последователи Трампа, они могут свернуть просто всю помощь. И все, что дальше? Европа последует следом за штатами. То есть, понятно, что будут возмущения стран Балтии, Польши и некоторых стран, но они не решают ничего с точки зрения экономики", - рассказал специалист.

Также эксперт добавил, что на текущий момент Европа и США дают ровно столько техники, сколько они ее производят и увеличений поставок не будет. Поэтому приходится ее беречь на фронте в рамках контрнаступления. Из-за такого положения вещей ВСУ и начали менять тактику, чтобы не было больших потерь среди брони.

А для будущей силы украинской промышленности предстоит создать мощный ВПК, чтобы она могла сама себя обеспечивать необходимой бронетехникой. В ином случае при новом конфликте ВСУ будут также получать довольно мало техники и помощи от союзников несмотря на все договоренности и гарантии безопасности страны.

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