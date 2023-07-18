В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить необычные оладьи с зеленым лучком и творогом.

Для этого рецепта Мастер Шеф Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

кефир – 400 г

мука 300 г+1-2 ст.л.

яйцо – 1 шт.

подсолнечное масло – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л.

сода - 1 ч.л.

зеленый лук – 100 г

творог – 100 г (его будем добавлять в 1/2 от общего количества теста)

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает яйцо с кефиром комнатной температуры, добавляет муку, соль и сахар. С помощью венчика вымешиваем и взбиваем массу 8-10 минут. Отставляем тесто на 10 минут.

Зеленый лук мелко нарезаем и подсаливаем. Затем добавляем к тесту нарезанный лучок, а также соду, перемешиваем и оставляем постоять еще 5 минут.

На разогретую сковороду с растительным маслом звезда "Мастер Шеф" Литвинова выкладывает ложкой тесто - тесто не нужно перемешивать, просто аккуратно берем ложкой с краю.

Жарим оладьи из половины теста на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны.

Ко второй половине теста "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет творог, еще 1 ст.л. муки и перемешивает. Жарим оладьи на разогретой сковороде таким же образом. Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

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