В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить необычные оладьи с зеленым лучком и творогом.
Для этого рецепта Мастер Шеф Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- кефир – 400 г
- мука 300 г+1-2 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- подсолнечное масло – 2 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- сода - 1 ч.л.
- зеленый лук – 100 г
- творог – 100 г (его будем добавлять в 1/2 от общего количества теста)
Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает яйцо с кефиром комнатной температуры, добавляет муку, соль и сахар. С помощью венчика вымешиваем и взбиваем массу 8-10 минут. Отставляем тесто на 10 минут.
Зеленый лук мелко нарезаем и подсаливаем. Затем добавляем к тесту нарезанный лучок, а также соду, перемешиваем и оставляем постоять еще 5 минут.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Найден труп главного коммуниста Приднестровья, что известно об убийстве: "Обнаружила супруга"
Замечена новая большая колонна "вагнеровцев", известно, куда спешат: "Прямо сейчас…"
Смертельные взрывы на Крымском мосту, россиян срочно предупредили: "Держитесь подальше от…"
Оборвалась жизнь знаменитой актрисы и певицы: тело обнаружили в собственном доме
На разогретую сковороду с растительным маслом звезда "Мастер Шеф" Литвинова выкладывает ложкой тесто - тесто не нужно перемешивать, просто аккуратно берем ложкой с краю.
Жарим оладьи из половины теста на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны.
Ко второй половине теста "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет творог, еще 1 ст.л. муки и перемешивает. Жарим оладьи на разогретой сковороде таким же образом. Готовые оладьи выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.