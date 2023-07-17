В прошлом году Вооруженные силы Украины провели блистательные операции по освобождению Харьковской и Херсонской областей. Мало кто из гражданских знает, как долго и тщательно готовились эти операции, поэтому такая работа ВСУ вскружила головы украинцам. Теперь же контрнаступление идет более медленными темпами из-за того, что враг учел ошибки и построил серьезную линию обороны.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, всем хочется, чтобы война как можно скорее закончилась, и Украина вернулась в свои границы 1991 года. Однако все не так просто.

"Многим вскружило голову, этот жест доброй воли в Херсоне. Мы как раз тогда там были. Его окружили, начали обстреливать, перерезать ему логистику. Они были вынуждены уйти. Готовилась операция "Цитадель", но на самом деле получилось быстрее, и это многим вскружило голову. Успешный рейд под Харьковщиной, когда освободили Харьковщину, и освободили даже кусочек Донецкой области, Лиман в частности. Но этот рейд готовился, тоже мало кто знает, четыре месяца. Внезапный удар сработал, произошли все ожидания. А сейчас, допустим на Бахмутском направлении, каждый метр дается тяжело", - говорит военный.

По словам Кирилла Сазонова, люди привыкли, что раньше заходили и видели, как быстро продвигаются украинские войска и на большие расстояния. А сейчас все по-другому, потому что противник тоже держится за каждый метр, все заминировано, постоянно обстрелы.

"Каждый метр здесь дается большим трудом, поэтому мы наступаем, мы их выжимаем, но очень медленно, и очень тяжело это дается. Так что говорить, когда мы их вытолкаем до границы, очень сложно сказать. Может мы их сломаем здесь на Бахмуте через неделю, через две, а дальше они побегут. Может быть так. А может будем продолжать биться вот так за каждые 100 метров", - говорит военный.

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