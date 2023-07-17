Ситуация на поле боя сложная, продолжаются очень тяжелые бои.

О ситуации на фронте и достижениях за прошедшую неделю сообщили в Минобороны Украины.

Так, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что на Востоке противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

«Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении Харьковщины. В настоящее время противник ведет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол», - рассказала Маляр.

В Минобороны подчеркнули, что задачи у врага две – вернуть утраченные позиции, заставить украинских защитников перебросить туда резервы по другим направлениям.

Тем временем на Лиманском направлении противник продолжал безуспешные штурмовые действия с целью вытеснения войск ВСУ в районе Серебрянского леса.

Оккупанты успеха не имели.

Также сообщается, что на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия.

«На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели мы ежедневно продвигались. За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 кв.км

В общей сложности за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв.км», - рассказала Маляр.

Кроме того, наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В течение прошлой недели на этих направлениях ежедневно были определенные успехи и было освобождено почти 11 кв. км территории.

Маляр подчеркнула, что «в общей сложности освобожденная площадь уже составляет почти 180 кв. км».

Анна Маляр также сообщила, что в течение прошлой недели россия нанесла по территории Украины 15 ракетных, 355 авиационных ударов и запустила 86 иранских ударных дронов типа Shahed.

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