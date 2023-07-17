Как сообщила мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», еще одна колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь, наемники едут с флагами РФ и ЧВК.

«В направлении Осиповичей и лагеря в д. Цель по трассе М5 от Бобруйска прямо сейчас двигается ещё одна крупная колонна наёмников ЧВК «Вагнер»», - сообщили в «БГ».

В составе колонны как минимум 20 машин различных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры.

Отмечается, что єто уже как минимум третья колонна с наёмниками, которая прибыла в Беларусь с 11 июля.

«Судя по всему, как и в предыдущие дни, сейчас наёмники двигаются в полевой лагерь в деревне Цель», - предположили в мониторинговой группе.

Ранее в Сети появились свежие спутниковые снимки палаточного лагеря в д. Цель под Осиповичами, сделанные MAXAR 14 и 16 июля.

Так, на снимке за 16 июля уже виден явный всплеск активности: не менее 5-и фур, автобусы, контейнеры, а также пикапы и УАЗы прямо около палаток.

«Отметим, что и фуры, и автобусы присутствовали в крупной колонне ЧВК «Вагнер», которая въехала в Беларусь около 3:00 ночи 15.07 и двигалась по Р43 и М5 в направлении Осиповичей….», - обращали внимание в «БГ».

Последние новости Украины:

Ранее Лукашенко рассказал, зачем он приютил "вагнеровцев" в Беларуси.

Также сообщалось, что попытки Пригожина замаскироваться вызвали шквал насмешек и шуток в Сети.

Кроме того, Politeka.net писала о подробностях после мятежа "Вагнера".