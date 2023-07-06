Такого висновку, як пише Politeka.net, дійшов військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Так Коваленко прокоментував фото Пригожина, які з'явилися у Мережі після обшуків у його будинку.

«Про військового-злочинця євгенія пригожина можна багато чого говорити, але ось у питаннях зміни образу, слід визнати, досвід маскування у нього неабиякий і дуже примітний», - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, знімки з'явилися у відкритому доступі після публікацій анонімних Telegram-каналів, пов'язаних із російською владою. Раніше повідомлялося, що у будинку фінансиста ПВК та «кухаря путіна» провели обшуки.

На фото Пригожин для маскування використовує бороди, перуки та, відповідно, різні образи.

У Мережі відразу виник потік жартів і мемов, присвячених різноманітним селфі Пригожина.

«А який ти Пригожин сьогодні?»,

«А чому у нього всі бороди типу "шкіперські", що не закривають периметр рота?»,

«Як же він таки схожий на Сашу Барона Коена з фільму "Диктатор"»,

«Диктатор Аладдін»

«Якщо для тиктока чисто поржати, то норм»,

"Він же Гога, він же Гоша, він же Юрій, він же Гора, він же Жора",

«Мультивселенна Пригожина ще недостатньо вивчена...»,

«А з бородою тепліше».

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Також повідомлялося, що Путін ось-ось втратить свій головний козир у війні проти України.

Крім того, Politeka.net писала, що лякаючі зміни на ЗАЕС вже видно з космосу.