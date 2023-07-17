Об этом, как пишет Politeka.net, сначала сообщил руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«Сегодня ночью убит лидер приднестровских коммунистов Олег Хоржан», — сообщил Зюганов в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что в партии настаивают на немедленном расследовании гибели своего сопартийца.

Об обстоятельствах гибели Хоржана пока неизвестно. По некоторым данным, все произошло в доме политика. Якобы он был зарезан.

Напомним, что Приднестровье признано оккупированной территорией республики Молдова.

Убийство Олега Хоржана подтвердили в МВД Приднестровья.

«В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что по месту жительства – в частном доме в с. Суклея – обнаружен труп Хоржан Олега Олеговича с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело.

Труп Хоржана обнаружила супруга в одной из комнат, рядом с открытым сейфом.

Правоохранители также утверждают, что сейф был пуст.

«Молдова, вперед!»,

«Вот это я понимаю декоммунизация!»,

«Какие-то местные разборки коммуняк, видать»,

«Деккоммунизировался», - комментируют убивство Олега Хоржана пользователи Telegram.

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