Об этом, как пишет Politeka.net, сначала сообщил руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов.
«Сегодня ночью убит лидер приднестровских коммунистов Олег Хоржан», — сообщил Зюганов в ходе пресс-конференции, подчеркнув, что в партии настаивают на немедленном расследовании гибели своего сопартийца.
Об обстоятельствах гибели Хоржана пока неизвестно. По некоторым данным, все произошло в доме политика. Якобы он был зарезан.
Напомним, что Приднестровье признано оккупированной территорией республики Молдова.
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Убийство Олега Хоржана подтвердили в МВД Приднестровья.
«В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что по месту жительства – в частном доме в с. Суклея – обнаружен труп Хоржан Олега Олеговича с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело.
Труп Хоржана обнаружила супруга в одной из комнат, рядом с открытым сейфом.
Правоохранители также утверждают, что сейф был пуст.
«Молдова, вперед!»,
«Вот это я понимаю декоммунизация!»,
«Какие-то местные разборки коммуняк, видать»,
«Деккоммунизировался», - комментируют убивство Олега Хоржана пользователи Telegram.
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