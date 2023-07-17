Як повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн» , ще одна колона ПВК «Вагнер» прибула до Білорусі, найманці їдуть із прапорами РФ та ПВК.

«У напрямку Осиповичів та табору в д.Цель трасою М5 від Бобруйска прямо зараз рухається ще одна велика колона найманців ПВК «Вагнер»», - повідомили в «БГ».

У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханці, будівельна техніка, автобуси, фури.

Зазначається, що це вже як мінімум третя колона із найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.

«Зважаючи на все, як і в попередні дні, зараз найманці рухаються в польовий табір у селі Мета», - припустили в моніторинговій групі.

Раніше в Мережі з'явилися нові супутникові знімки наметового табору в д. Мета під Осиповичами, зроблені MAXAR 14 та 16 липня.

Так, на знімку за 16 липня вже видно явний сплеск активності: не менше 5 фур, автобуси, контейнери, а також пікапи та УАЗи прямо біля наметів.

«Зазначимо, що і фури, і автобуси були присутні у великій колоні ПВК «Вагнер», яка в'їхала до Білорусі близько 3:00 ночі 15.07 і рухалася Р43 та М5 у напрямку Осиповичів….», - звертали увагу в «БГ».

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