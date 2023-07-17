Событие, которое на днях произошло в российской армии, указывает на то, что ситуация зашла уже слишком далеко.

Так, военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя появившуюся в Сети аудиозапись, обратил внимание на то, что раньше такого не было.

Напомним, на днях российские десантники обратились к главе минобороны РФ Сергею Шойгу в защиту своего командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, на фоне массовых увольнений генералов. Они угрожали оставлением позиций на фронте, чтобы помочь своему командующему, если его тоже захотят отстранить.

«Я думаю, что все зашло гораздо дальше. Раньше военные таких заявлений не делали. Подчеркиваю, именно кадровые военные. Я не имею в виду террористов и наемников, вагнеровцев. А именно военные делают такие заявления чуть ли не впервые и очевидно, что теряется определенная управляемость ситуацией», - отметил Мусиенко в эфире «Эспрессо».

Это, по словам аналитика, происходит и на фоне неудач российских войск, и на фоне того, что у них проблемы внутренние.

«Итак, есть ряд проблем, которые приводят к тому, что зарождаются протесные настроения среди российских военных и, конечно, это хорошо для нас», - уверен Мусиенко.

В свою очередь, российский публицист Александр Невзоров, комментируя новые скандалы в российской армии, отметил, что "внутривидовая генеральская грызня приобретает очень перспективные формы. Внутри генеральского стада назревает взаимная ненависть".

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