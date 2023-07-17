Ситуація на полі бою складна, тривають дуже важкі бої.

Про ситуацію на фронті і досягнення за минулий тиждень повідомили в Міноборони України.

Так, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила що на Сході противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

«Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку Харківщини. Наразі противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл», - розповіла Маляр.

В Міноборони підксреслили, що задач у ворога дві – повернути втрачені позиції, примусити українських захисників перекинути туди резерви з інших напрямків.

Тим часом на Лиманському напрямку противник продовжував безуспішні штурмові дії з метою витіснення військ ЗСУ в районі Серебрянського лісу.

Окупанти успіху не мали.

Також повідомляється, що на Бахмутському напрямку тривають наступальні дії.

«На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ми щодня просувались. За тиждень, що минув, в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв.км

Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв.км», - розповіла Маляр.

Крім того, наступ продовжується на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Протягом минулого тижня на цих напрямках щодня були певні успіхи і було звільнено майже 11 кв. км території.

Маляр підкреслила, що «загалом звільнена площа вже складає майже 180 кв. км».

Ганна Маляр також повідомила, що протягом минулого тижня росія завдала по території України 15 ракетних, 355 авіаційних ударів та запустила 86 іранських ударних дронів типу «Shahed».

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