По словам Сырского, Силы обороны продолжают выполнять задачи на Восточном направлении.

Ситуация сложная, но, уверяет Сырский, контролируемая.

«Враг перебрасывает резервы на Бахмутское направление, пытаясь остановить наше продвижение. В то же время противник сосредоточил свои основные силы на Купянском направлении, где украинские воины держат оборону», - отметил Сырский, добавив, что украинские защитники продолжают сражаться и Украина победит.

Тем временем аэроразведчик 92-й ОМБр Леонид Маслов сообщил детали ситуации под Купянском.

«…Несмотря на то, что имеют место отдельные попытки давления на наши позиции под Купянском на левом берегу Оскола, данные о «переходе в наступление» противника следует трактовать как активизацию действий и давление», - заверил Маслов.

Боец также подчеркнул, что никто ничего не прорвал.

«Позиции на месте, 2 участка, которые раньше все время переходили из рук в руки, сейчас перешли в другие руки. Это попытка заставить нас оттянуть силы», – сообщил аэроразведчик.

Также стало известно, что в Харьковской области на линии столкновения враг пытался идти в наступление в районе западнее Лимана Первого.

"Но получил отпор наших защитников и отступил с потерями", - сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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