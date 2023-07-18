Так, на Столичном шоссе произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего хлеб и легкового авто.
Удар был такой силы, что легковушку буквально намотало на столб. Как сообщает паблик Dtp.kiev.ua, водитель легкового авто погиб.
На месте трагедии образовался затор.
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Еще одна смертельная авария произошла на Окружной дороге. Жертвой ДТП стал мотоциклист.
На кадрах с места аварии можно увидеть, что произошло столкновение мотоцикла с автомобилем.
«Куда они спешат?»,
«Сейчас лето, к мотоциклистам на дорогах добавились еще електросамокаты нужно быть очень внимательным, чтобы не сделать ни себе не другим горя»,
«Кошмар», - комментируют пользователи Telegram.
Добавим, в свою очередь в полиции Киевской области рассказали об огненном инциденте также с участием автомобиля. Правда, в другой роли.
Так, в Борисполе двое мужчин спланировали уничтожить авто оппонента из-за конфликта.
"Ночью злоумышленники облили машину легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли и скрылись", - рассказали в полиции обстоятельства преступления.
Поджигателями оказались 27 и 23-летний местные жители. Они задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы.
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Кроме того, Politeka.net писала, что автобус с людьми попал в жесткое ДТП - пострадали пассажиры.