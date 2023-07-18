Так, на Столичном шоссе произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего хлеб и легкового авто.

Удар был такой силы, что легковушку буквально намотало на столб. Как сообщает паблик Dtp.kiev.ua, водитель легкового авто погиб.

На месте трагедии образовался затор.

Смертельное ДТП в Киеве

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Еще одна смертельная авария произошла на Окружной дороге. Жертвой ДТП стал мотоциклист.

На кадрах с места аварии можно увидеть, что произошло столкновение мотоцикла с автомобилем.

«Куда они спешат?»,

«Сейчас лето, к мотоциклистам на дорогах добавились еще електросамокаты нужно быть очень внимательным, чтобы не сделать ни себе не другим горя»,

«Кошмар», - комментируют пользователи Telegram.

ДТП в Киеве

Добавим, в свою очередь в полиции Киевской области рассказали об огненном инциденте также с участием автомобиля. Правда, в другой роли.

Так, в Борисполе двое мужчин спланировали уничтожить авто оппонента из-за конфликта.

"Ночью злоумышленники облили машину легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли и скрылись", - рассказали в полиции обстоятельства преступления.

Поджигателями оказались 27 и 23-летний местные жители. Они задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Сожженное авто

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Самолет вонзился в здание с людьми - названо количество жертв катастрофы.

Также сообщалось о страшном ДТП, в котором погибла семья военногослужащего - как суд наказал виновника.

Кроме того, Politeka.net писала, что автобус с людьми попал в жесткое ДТП - пострадали пассажиры.