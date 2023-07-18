В столице за одно утро произошло несколько трагических происшествий.

Так, на Столичном шоссе произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего хлеб и легкового авто.

Удар был такой силы, что легковушку буквально намотало на столб. Как сообщает паблик Dtp.kiev.ua, водитель легкового авто погиб.

На месте трагедии образовался затор.

Еще одна смертельная авария произошла на Окружной дороге. Жертвой ДТП стал мотоциклист.

На кадрах с места аварии можно увидеть, что произошло столкновение мотоцикла с автомобилем.

«Куда они спешат?»,

«Сейчас лето, к мотоциклистам на дорогах добавились еще електросамокаты нужно быть очень внимательным, чтобы не сделать ни себе не другим горя»,

«Кошмар», - комментируют пользователи Telegram.

Добавим, в свою очередь в полиции Киевской области рассказали об огненном инциденте также с участием автомобиля. Правда, в другой роли.

Так, в Борисполе двое мужчин спланировали уничтожить авто оппонента из-за конфликта.

"Ночью злоумышленники облили машину легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли и скрылись", - рассказали в полиции обстоятельства преступления.

Поджигателями оказались 27 и 23-летний местные жители. Они задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Самолет вонзился в здание с людьми - названо количество жертв катастрофы.

Также сообщалось о страшном ДТП, в котором погибла семья военногослужащего - как суд наказал виновника.

Кроме того, Politeka.net писала, что автобус с людьми попал в жесткое ДТП - пострадали пассажиры.