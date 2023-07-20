Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова предложила рецепт фаршированных кабачков, которые могут быть даже вкуснее и насыщеннее, чем фаршированные перчики или помидоры. По словам "Мастер Шефа", данный вариант приготовления будет ничуть не хуже и придется по вкусу многим гостям.

Фаршированные кабачки

Ингредиенты:

3 средних кабачка (цукини)

400 г свежего фарша (можно использовать свинину, говядину, курицу или другую мясную опцию на ваш выбор)

50 г репчатого лука

30 г масла Гхи (ги) для обжарки

50 г моркови

1 чайная ложка соли (или по вкусу)

Готовый соус для заправки (например, тропический)

100 г сыра Моцарелла

Приготовление:

Начнем с подготовки овощей и начинки. Натрите морковь на мелкой терке и нарежьте репчатый лук кубиками. Затем обжарьте морковь и лук на масле Гхи до мягкости и золотистого цвета, чтобы придать им аромат и слегка сладковатый вкус, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Смешайте обжаренные овощи с выбранным фаршем, тщательно перемешайте и добавьте готовый соус для заправки. Посолите по вкусу и еще раз хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились и придали начинке насыщенный вкус.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, кабачки разрежьте пополам и с помощью ложки аккуратно удалите мякоть, оставляя "лодочки" из кабачков. Это позволит создать удобное пространство для начинки.

Наполните "лодочки" фаршем, равномерно распределите его по кабачкам, чтобы они были хорошо заполнены ароматной начинкой.

Выложите фаршированные кабачки в форму для запекания, при этом стараясь не перекрывать друг друга, чтобы овощи хорошо пропеклись, также делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Сыр Моцарелла сплющьте между двумя блюдцами и нарежьте его тонкими полосками.

Выложите тонкие полоски сыра Моцарелла сверху на начинку внутри каждого кабачка. Сыр придаст блюду нежный вкус и приятную золотистую корочку при запекании.

"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, запекайте фаршированные кабачки в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 20-25 минут, или пока кабачки станут мягкими и сочными, а сыр полностью растопится, образуя аппетитную золотистую корочку.

Подавайте фаршированные кабачки горячими.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.